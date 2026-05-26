Italiano: "La Conference non è una coppetta e volevo tornarci dopo le due finali perse. Sto rosicando"

A La Repubblica ha parlato Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina al Bologna, intervenendo sul suo futuro in Emilia-Romagna e sul passato europeo anche a Firenze.

Il suo futuro a Bologna

“Non so dire con certezza quante possibilità ci siano che io rimanga. Esiste anche la possibilità che io non resti, e non lo nego. Come sapete, ci incontreremo con la società e parleremo. Se il Napoli mi vuole davvero? Non lo so: stanno valutando diversi allenatori. Sicuramente avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, ma oltre questo non saprei cosa dire. Io voglio tornare in Europa. Vivo per dare emozioni e felicità alla gente, come l’anno scorso. Il Bologna ha la filosofia giusta per programmare bene, ottimizzare tutto ed evitare gli errori fatti, costruendo una squadra capace di tornare in Europa senza dover fare miracoli”.

Sul percorso europeo

“Lo dico chiaramente: rosico tantissimo per non essere andati in Europa. Non ci dormo la notte. Da calciatore ho sempre lottato per la salvezza e non avevo mai visto certi stadi: arrivare settimo era il mio sogno. La Conference League non è una “coppetta”: avrei dato tutto per giocarla, soprattutto dopo due finali perse che ancora mi pesano. Anzi, dirò di più: è la competizione perfetta per il Bologna. Provare a vincerla deve essere il prossimo obiettivo".