Cecchi: "Vanoli stasera merita gli applausi. Il mio sogno è Italiano, ma anche lui al primo passo falso avrebbe mezza Firenze contro"

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana a poche ore dall'ultima di campionato contro l'Atalanta: “Un sollievo che la stagione sia finita, e questo è un dispiacere perché la Fiorentina è da sempre la mia compagna di viaggio. Quest'anno però c'è solo voglia di voltare pagina e ripartire. So che stasera ci sarà contestazione, ma Vanoli secondo me meriterebbe gli applausi anche se auspico un cambio in panchina”.

“Sogno un ritorno di Italiano”

Poi ha aggiunto: “Mi auguro che il viaggio in America di Paratici e Ferrari certifichi l'addio di Vanoli, sarebbe solo un rischio ripartire con lui. Immaginatevi cosa potrebbe succedere al primo pareggio o alla prima sconfitta. Il mio sogno sarebbe il ritorno di Italiano, ma anche lui al primo passo falso avrebbe mezza Firenze contro”.