"Fossi in Paratici una telefonata a Guardiola la farei. La Fiorentina potrebbe essere la scelta controcorrente che gli manca"

Da oggi, ufficialmente, Pep Guardiola non è più l'allenatore del Manchester City. Finisce dunque un'era storica per il tecnico spagnolo, che con il club ha vinto tutto e che dovrà dunque cercare un nuovo club (o una Nazionale?) per ricominciare un ciclo dopo quelli di Barcellona, Bayern Monaco e appunto Manchester City.

Guardiola? Perché no

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno Toscana, il giornalista Enzo Bucchioni ha lanciato la pazza idea: “Fossi in Paratici una telefonata a Guardiola la farei. Io l'ho conosciuto, ci ho giocato a golf qui in Toscana, ed è sempre stato un uomo dalle scelte controcorrenti e la Fiorentina potrebbe esserlo".

“Sognare non costa nulla”

E poi: "La squadra di una città meravigliosa come Firenze che deve ripartire, in un Paese dove non ha mai allenato come l'Italia, dopo aver vinto tutto in Spagna, Germana e Inghilterra… sognare non costa nulla”.