Grosso e Sassuolo hanno idee diverse per il futuro. E la Fiorentina dovrà mettersi d'impegno...

Il Corriere dello Sport fa il punto su quella che è la situazione di Fabio Grosso a Sassuolo, con il suo nome che è tra i principali candidati anche per il futuro della panchina della Fiorentina.

Le intenzioni di Grosso e Sassuolo

Scrive il quotidiano che il club emiliano vorrebbe proseguire con Grosso, mentre l’ex terzino campione del mondo pare intenzionato a chiudere il biennio neroverde con la promozione dalla Serie B alla Serie A e un campionato a seguire in carrozza per misurarsi dove ci sono altre ambizioni.

La situazione

A questo punto la Fiorentina, se sceglie lui per il prossimo anno, dovrà convincere il Sassuolo a separarsi dal suo allenatore sotto contratto. Confermare Vanoli o investire su Grosso? Due scenari in uno che si vedono dal Viola Park e non sarà la partita contro l’Atalanta a modificarlo, ma solo la svolta drastica di Paratici se, eventualità remota, non vedesse realizzabile né l’uno e nell’altro.