Italiano arriva prima dal Sassuolo? Il Besiktas mette nel mirino un gioiello dell'era Grosso e la Fiorentina…

Sta per cominciare l'era Fabio Grosso alla Fiorentina. Il Sassuolo ha ufficializzato la separazione anticipata con il tecnico, a cui mancano soltanto la firma sul nuovo contratto e l'annuncio ufficiale per diventare il nuovo tecnico viola.

Grosso-Fiorentina, ci siamo. E Laurienté…

Intanto al club gigliato sono già stati accostati alcuni nomi neroverdi, da Volpato a Thorstvedt. In particolare sembra esserci l'interesse per Armand Laurienté, uno dei giocatori più forti e decisivi dell'attuale Sassuolo. Eppure qualcuno potrebbe essere arrivato prima, il Besiktas dell'ex viola Vincenzo Italiano.

Occhio a un ex viola pronto ad aggiudicarselo

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Besiktas avrebbe già avviato i sondaggi concreti per il 27enne francese. Laurienté ha da poco rinnovato il contratto fino al 2029 con i neroverdi, che non sono disposti a trattare chissà quanto. C'è l'interesse da parte di molteplici club, Fiorentina compresa, ma i bianconeri di Istanbul sono in netto vantaggio.