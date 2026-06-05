Dopo la rescissione con il Sassuolo, l'arrivo alla Fiorentina: ecco quando sarà ufficializzato Grosso sulla panchina viola

E' pronto un nuovo corso in casa Fiorentina. Ieri sera è arrivata l'ufficialità della rescissione consensuale del contratto tra il Sassuolo e Grosso, ora è tutto pronto per il suo approdo in viola.

Le tempistiche dell'annuncio

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, a questo punto, l'annuncio di Grosso sulla panchina viola è atteso già nella giornata di oggi, con la Fiorentina pronta a voltare pagina.

L'incontro negli USA

Un annuncio che arriverà qualche ora prima della partenza di Ferrari e Paratici verso Stati Uniti per l'incontro con il presidente Commisso, che servirà a definire budget e linee-guida del mercato. Tradotto, significa dare contorni precisi al progetto. Subito si capirà la portata degli investimenti e di conseguenza delle prospettive per l'annata 2026-27.