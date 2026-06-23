La Nazione: Thorstvedt ha detto sì e per il dopo Dodô...
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 4
Che stamani apre con: “Sliding doors, le nuove strategie De Gea, la soluzione dal mercato II sì di Mandas costerà 12 milioni Martinelli con Paratici come tutor”. Sottotitolo: “Le linee guida valutate col nuovo preparatore Filippi. L'addio dello spagnolo sarà anche l'addio del capitano”.
Pagina 5
Qui leggiamo: “La macchina del mercato Thorstvedt ha detto si Ora la parola al Sassuolo Il dopo Dodo? Martinez”. Sottotitolo: “Il lavoro di Paratici e i tempi delle operazioni in programma. Piace Udogie”. Di spalla infine: “Da Picciotto a Filippi: ecco tutti i volti nuovi”.
💬 Commenti