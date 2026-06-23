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La Nazione: Thorstvedt ha detto sì e per il dopo Dodô...

Redazione /
La Nazione
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Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione

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Che stamani apre con: “Sliding doors, le nuove strategie De Gea, la soluzione dal mercato II sì di Mandas costerà 12 milioni Martinelli con Paratici come tutor”. Sottotitolo: “Le linee guida valutate col nuovo preparatore Filippi. L'addio dello spagnolo sarà anche l'addio del capitano”. 

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Qui leggiamo: “La macchina del mercato Thorstvedt ha detto si Ora la parola al Sassuolo Il dopo Dodo? Martinez”. Sottotitolo: “Il lavoro di Paratici e i tempi delle operazioni in programma. Piace Udogie”. Di spalla infine: “Da Picciotto a Filippi: ecco tutti i volti nuovi”. 

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