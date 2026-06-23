La Fiorentina pronta a fare doppietta: I primi due che vestiranno la maglia viola

La Fiorentina è in attesa di affondare i colpi sui profili scelti. Un paio di questi sono già noti e viaggiano a braccetto: Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt. I primi innesti della squadra allenata da Fabio Grosso verosimilmente saranno loro, scrive stamani La Nazione.

Koleosho

L'esterno azzurro del Burnley è quello più vicino a vestire la maglia viola, con le parti che sono grossomodo d'accordo sulla valutazione del calciatore intorno ai 10 milioni di euro. A mancare però è la formula, perché la Fiorentina è disposta a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato (obiettivi semplici da raggiungere) e non subito a titolo definitivo.

Thorstvedt

Per quanto riguarda Thorstvedt invece è da settimane nel mirino di Fabio Paratici. Dal club neroverde fanno sapere di essere in attesa della proposta ufficiale della Fiorentina, che arriverà presto. Il norvegese ha già detto si all'avventura in viola e il nuovo tecnico, Fabio Grosso, lo ha messo in cima alla lista dei desideri. E per i viola l'operazione non è in salita, con un solo anno di contratto rimasto al centrocampista con il Sassuolo.