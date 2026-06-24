La Fiorentina su un giovanissimo difensore greco. Folta concorrenza internazionale per lui

La Fiorentina, dall'arrivo di Fabio Paratici, ha ricominciato a guardare oltre i confini nazionali. Finalmente si è tornati a fare scouting, non a caso sono diversi i nomi di giovani giocatori provenienti dalle “periferie del calcio” accostati alla squadra viola.

Osservato speciale

Secondo quanto scrive il portale norvegese TV2, la Fiorentina segue con attenzione il giovanissimo difensore greco Anestis Tricholidis, di proprietà degli scandinavi del Sandnes Ulf.

Concorrenza

Classe 2010 e già all'interno delle rotazioni della prima squadra (12 presenze per lui quest'anno), il giovanissimo difensore ha gli occhi addosso di molti club, in Italia e all'estero. Su di lui sembrano essersi mossi infatti l'Olympiacos, il Nottingham Forest, ma anche Como e Inter.