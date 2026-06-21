Continua la ristrutturazione dirigenziale di Paratici. La Fiorentina "acquista" dal Milan il nuovo segretario dello scouting

Fabio Paratici sta portando avanti un duplice lavoro al Viola Park: da una parte la ricostruzione di una rosa che si appresta a cambiare molto, dall'altra la rivoluzione della dirigenza gigliata. Un lavoro meno visibile, ma sicuramente importante come gli acquisti e le cessioni dei calciatori.

Il nuovo arrivato

Secondo quanto riporta l'Ansa la Fiorentina sarebbe pronta a mettere sotto contratto Niccolò Orlandini con il ruolo di segretario del settore scouting, nel quale la figura principale è quella di un altro nuovo arrivato, Lorenzo Giani. Un altro tassello della ristrutturazione dirigenziale apportata da Paratici.

Firenze e Milano

Orlandini è nato e cresciuto a Firenze e negli ultimi anni ha lavorato per il Milan (come il nuovo preparatore dei portieri viola) seguendo soprattutto il settore giovanile rossonero.