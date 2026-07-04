Per il centrocampo della Fiorentina spunta anche il nome di Inao Oulaï: il classe 2006 si è messo in mostra con la Costa D'Avorio

La Fiorentina continua a cercare rinforzi per la squadra da consegnare al nuovo allenatore Fabio Grosso: il nuovo nome è quello di Christ Inao Oulaï del Trabzonspor.

Si è messo in mostra ai Mondiali

A rendere nota la notizia è Sky Sport: la società viola si sarebbe inserita nella corsa per il centrocampista della squadra turca. Il giocatore si è messo in luce in questa prima parte del Mondiale disputato con la sua Costa d'Avorio, uscita ai sedicesimi contro la Norvegia.

Il prezzo fatto dal club turco

Il Trabzonspor ha fissato il prezzo del classe 2006, ovvero tra i 23 e i 25 milioni. La concorrenza è importante ma i dirigenti della Fiorentina vogliono provarci.