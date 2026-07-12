La Nazione: Oulai costa tanto ma…

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla di Fiorentina e del mercato che sta portando avanti Paratici a Firenze.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Preso Jimenez. E adesso… Oso”.

Pagina 2

A pagina 2: “Da Max alla minorenne, una vita spericolata”. E sotto: “Jimenez, colpo grosso in difesa. L'ex Milan è già al Park. Per Oso è tutto fatto. Oulai costa tanto ma…”

Pagina 3

A pagina 3: “Il nuovo volto in mezzo. Atta, sogni da campione: ”Un gran salto in avanti, è il posto giusto per me"". E ancora: “Visite al Park, arrivi scaglionati. Domani parte il ritiro ufficiale”. E sotto: “Gosens è un addio che fa male. Il saluto dei tifosi, grazie Robin”.