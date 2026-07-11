La Fiorentina spinge per Valdepenas: lo spagnolo gradisce la destinazione. Il Real Madrid però vuole portarlo in ritiro

La Fiorentina sta spingendo per Victor Valdepeñas. Proseguono i contatti tra i viola e il Real Madrid per il difensore mancino classe 2006, come riporta Gianluca Di Marzio ma la trattativa - che porterebbe il talento in Italia con l'acquisto a titolo definitivo e il 50% della rivendita a favore dei Blancos - non è delle più semplici.

Incognita ritiro?

Il club spagnolo insiste nel volerlo tenere per la prima parte del ritiro e questo dettaglio preoccupa la Fiorentina. Oltre al rischio infortuni c'è, infatti, l'incognita Mourinho, che potrebbe innamorarsi del giocatore e chiedere alla dirigenza di non lasciarlo partire.

Concorrenza per lo spagnolo

Per Valdepeñas c'è concorrenza. Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato che anche il Bologna è sul giocatore. I rossoblù hanno fatto un'offerta al Real Madrid, ma il giocatore sta dando priorità alla Fiorentina. La concorrenza non è solo italiana. Molti altri club, infatti, stanno chiamando nelle ultime ore per il giocatore.