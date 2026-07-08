Ecco Valdepenas: la Fiorentina spinge per il prodotto di casa Real Madrid. Un difensore duttile VIDEO

Non solo un interessamento: la Fiorentina fa sul serio per Victor Valdepenas, difensore classe 2006 e prodotto del vivaio del Real Madrid. Il calciatore nato a Madrid nella stagione appena conclusa ha totalizzato 30 presenze con la squadra B del Real, che milita nella Serie C spagnola, con 2 reti ed un assist.

Centrale e terzino… sinistro

Valdepenas è un difensore di piede sinistro, alto 1 metro e 88 centimetri e di piede sinistro, capace di giocare da centrale o da terzino. Buone capacità tecniche in costruzione, Valdepenas evidenzia anche doti aerobiche notevoli ma soprattutto grande velocità (ha raggiunto picchi di 34 km/h). Il giovane calciatore iberico ha debuttato in Liga giocando quasi 80 minuti contro l’Alaves nella stagione appena conclusa.

I possibili sviluppi

La scadenza del contratto del calciatore col Real Madrid è fissata al 30 giugno 2029. La Fiorentina sta lavorando alla giusta formula con i Blancos, che quasi sicuramente faranno partire il giocatore per il ritiro per farlo valutare da Mourinho ma per poi comunque cederlo successivamente.. magari già a titolo definitivo. Il Real Madrid potrebbe decidere, come spesso accade, di mantenere tuttavia una percentuale sulla futura rivendita del difensore.

Un video per dare un’idea di Valdepenas