Possibile test di lusso per la Fiorentina contro il Real Madrid di Mourinho: i dettagli

La Fiorentina si prepara a vivere un’estate di grande prestigio internazionale. L'indiscrezione arriva dal Corriere dello Sport-Stadio: i viola dovrebbero affrontare in amichevole il Real Madrid allenato da Josè Mourinho durante il ritiro estivo. La sfida sarebbe fissata per il 1° agosto a Klagenfurt, in Carinzia (Austria), e rappresenterà un banco di prova di altissimo livello per la squadra di Fabio Grosso.

Deve ancora arrivare una comunicazione ufficiale

In attesa dell'ufficialità della gara resta da capire quale sarà la reale formazione delle Merengues, che potrebbero non presentarsi al completo in base all’eventuale partecipazione dei propri giocatori ai Mondiali e alle tempistiche del loro riposo da stabilire. Nonostante ciò, l’amichevole è destinata ad avere grande rilevanza nel percorso di preparazione dei viola.

I precedenti con Mourinho e il Real Madrid

Il quotidiano sottolinea inoltre alcuni precedenti legati a José Mourinho contro la Fiorentina, con un bilancio in equilibrio ai tempi della Roma, e richiama anche un importante ricordo storico: la Fiorentina fu la prima squadra italiana a disputare una finale di Coppa dei Campioni nel 1957 proprio contro il Real Madrid, in una sfida rimasta nella memoria del calcio europeo.