Un'altra amichevole internazionale per la Fiorentina, ma stavolta al Viola Park: ecco l'avversario dei viola

Nei giorni scorsi sono state annunciate due amichevoli che la Fiorentina disputerà in Inghilterra, contro il Queens Park Rangers e il Watford di Bove rispettivamente il 25 e 29 luglio. Non saranno però le uniche sfide estive di stampo internazionale per la squadra di Fabio Grosso, che tornerà in campo anche ad agosto ma stavolta al Viola Park.

Spagnoli al Viola Park

Giovedì 6 agosto, infatti, al centro sportivo viola arriveranno gli spagnoli del Deportivo La Coruña, club di Segunda División. La partita inizierà alle ore 20 e sarà una delle ultime amichevoli della Fiorentina prima dell'esordio ufficiale nel primo turno di Coppa Italia.