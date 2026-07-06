Fiorentina e Bologna guardano con interesse ad un giovane difensore del Real Madrid: ecco di chi si tratta

Sono giorni di lavoro intenso in casa Fiorentina, con Fabio Paratici al lavoro per consegnare a mister Grosso una rosa più completa possibile entro l'inizio del ritiro: il DS viola sta infatti continuando a seguire numerose piste per rafforzare e dare profondità alla rosa viola.

Occhi su un giovane del Real

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid. Il giocatore è già da tempo seguito dal Bologna, considerato dalla dirigenza rossoblu un ottimo rinforzo in prospettiva. Il Real Madrid, però, non ha ancora aperto alla sua cessione. I Blancos non hanno ancora dettato le condizioni per una sua eventuale partenza, con l'intenzione di lasciarlo partire in ritiro e farlo visionare da vicino a José Mourinho.

Terzo rinforzo in difesa?

Da capire se all'interesse viola seguirà anche un'offerta ufficiale: l'eventuale arrivo del giovane madrileno sarebbe il terzo rinforzo difensivo dei Viola, dopo l'arrivo di Dragusin e di Viery.