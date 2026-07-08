Ceccarini: "Duello tra Fiorentina e Bologna per Valdepeñas. Ecco la formula e il prezzo chiesti dal Real Madrid"
Continua a rimbalzare il nome del giovane difensore spagnolo Victor Valdepeñas. La Fiorentina è molto interessata al classe 2006 del Real Madrid, ma non è la sola.
Duello di mercato
Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini tramite il proprio profilo X, la Fiorentina sta dando vita ad un duello con il Bologna per accaparrarsi il talento iberico. Una trattativa che probabilmente non si concluderà in tempi brevi.
La rivelazione dell'esperto di mercato
“Per Valdepeñas duello Bologna-Fiorentina, servirà del tempo - ha scritto Ceccarini - Valutazione 7-8 milioni di euro. Il Real potrebbe cederlo a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita”.
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