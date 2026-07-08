Sempre più concorrenza nella retroguardia viola: Pongracic 'apre al trasferimento'. L'interesse dalla Germania

L'arrivo di Viery e Dragusin potrebbe aver chiuso la porta a più di un difensore della Fiorentina: le ultime notizie dalla Germania sembrerebbero dare spago a questa idea.

La Germania chiama

Si iscrive infatti alla lista dei papabili partenti Marin Pongracic, che avrebbe attirato le attenzioni dell'Hoffenheim, dalla Bundesliga: un campionato che il croato conosce bene, avendoci militato con Wolfsburg e Borussia Dortmund tra il 2019 e il 2022. Fresco di arrivo in Europa League, il club tedesco avrebbe richiesto informazioni all'entourage del giocatore, che riferisce che Pongracic sarebbe aperto al trasferimento.

Non è incedibile

Al momento, comunque, non ci sono stati contatti ufficiali con la Fiorentina, con la quale Pongracic ha un contratto fino al 2029. Sembra comunque che la Fiorentina si separerebbe dal croato per una cifra attorno agli otto milioni di euro. Lo si legge su fussballeuropa.com.