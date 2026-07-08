Un, due e tre, il Torino vuol fare la spesa a Firenze. E ora spunta anche Pongracic
Pongracic e Cancellieri
Uno, due e perfino tre. Il Torino sembra intenzionato a voler fare la spesa in casa Fiorentina.
Secondo quanto riportato da La Stampa, i granata hanno intenzione di fare un altro tentativo per Pietro Comuzzo che rischia di essere chiuso in viola dagli arrivi di Radu Dragusin e Viery.
Contemporaneamente però non mollano la presa su Niccolò Fortini e ora ci provano pure per Marin Pongracic che più o meno si ritrova ora a vivere la stessa situazione di Comuzzo.
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