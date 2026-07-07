Ripa: "In difesa vedo Pongracic in uscita. Andreazzoli bene, ma adesso serve dargli un ruolo preciso"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo sia sul mercato che sul ritorno in viola di Andreazzoli, come allenatore della squadra Primavera.

Sul mercato

“Comuzzo è un tuo capitale, mi piacerebbe fosse una colonna della Fiorentina in futuro. Credo che Pongracic sia anche più conosciuto all'estero. Poi c'è da capire anche cosa vorrà fare Grosso, che con i giovani lavora molto bene. Secondo me il croato è tra gli indiziati alla partenza”.

Su Andreazzoli

“Andreazzoli? La sua carriera parla per lui. L'importante ora è dargli un ruolo preciso. Che possa dare ai giocatori con cui lavora la mentalità e il giusto approccio a una piazza importante come Firenze. Il suo compito sarà anche formare i nuovi giovani in organico, sulla metodologia. Una figura di esperienza è importante, anche per il futuro".