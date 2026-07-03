Pongracic titolare nella sconfitta della Croazia contro il Portogallo. La prestazione del difensore viola...

Era il big match dei sedicesimi di finale del Mondiale, quello fra il Portogallo zeppo di campioni e la Croazia due volta di fila semifinalista. In campo da titolare anche il difensore viola Marin Pongracic.

La cronaca della partita

Dopo un primo tempo piuttosto asettico di emozioni, caratterizzato dal blocco basso della Croazia impossibile da penetrare per i lusitani, la partita è esplosa nei secondi 45 minuti. Al 53esimo Perisic porta in vantaggio i balcanici mettendo in porta il perfetto cross di Matanovic. Dopo un gol per parte annullato per fuorigioco, il Portogallo trova il pareggio al 68esimo grazie al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Il sorpasso avviene invece in pieno recupero, al 94esimo, quando il neo acquisto del Milan Goncalo Ramos insacca di testa su cross dell'altro rossonero Leao. C'è ancora spazio per le emozioni, perché la Croazia trova due minuti dopo il pareggio con Gvardiol, che però viene annullato per fuorigioco.

La prestazione del Viola

Il difensore viola Marin Pongracic viene premiato dalla stampa e dai principali "pagellisti". Il croato è stato autore di una prova attenta e senza le sue classiche sbavature in fase di impostazione.