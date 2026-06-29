Che stecca a Pongracic, Ivkovic: "Bravo di testa ma quando vuole impostare è pericoloso, dovrebbe essergli impedito"

Titolare un po' a sorpresa con la Croazia nelle due gare vinte nel girone, Marin Pongracic si appresta ad affrontare da protagonista anche il sedicesimo di finale mondiale. Per il parziale disappunto di Tomislav Ivkovic, commentatore ed ex nazionale jugoslavo:

“Il ragazzo è bravissimo nel gioco aereo, di testa, ma quando pensa di poter creare gioco e portare palla è pericoloso. Dovrebbe essergli impedito di farlo, ha avuto questo problema in tutte le squadre in cui ha giocato”.