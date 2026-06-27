Nuova occasione da titolare per Pongracic nell'ultima partita del girone? Le ultime sulla Croazia
Stasera alle ore 23 la Croazia di Marin Pongracic affronterà il Ghana nella terza ed ultima partita nella fase a gironi del Gruppo L dei Mondiali 2026: quello di oggi si preannuncia un match decisivo per le sorti delle due squadre nel cammino mondiale.
Una sida decisiva
I croati, infatti, fermi a 3 punti in classifica, si trovano con la necessità di dover vincere per sorpassare il Ghana, secondo con 4 punti dietro all'Inghilterra, con la nazionale africana che, di contro, potrebbe anche accontentarsi di un pareggio per essere certa di accedere agli ottavi di finale del torneo senza dover passare dal ripescaggio delle migliori terze.
Pongracic di nuovo titolare
Secondo le ultime notizie dalla Croazia, dopo la buona prova contro il Panama, il CT Dalic sarebbe orientato a schierare nuovamente in campo Marin Pongracic, unico giocatore della fiorentina presente ai Mondiali. Il giocatore viola andrebbe quindi ad occupare il ruolo di difensore centrale in coppia con Sutalo, centrale dell'Ajax spesso in passato accostato alla Fiorentina.