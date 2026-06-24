Pongracic debutta ai Mondiali e la Croazia alza il muro difensivo! Ottima prova per il difensore viola

Nella notte americana la Croazia ha battuto per 1-0 il Panama, ottenendo i primi tre punti del proprio mondiale e raggiungendo la terza posizione provvisoria nel girone dietro a Ghana e Inghilterra.

Difesa ritrovata

Nella duecentesima presenza in nazionale di Luka Modric, i balcanici non sono stati protagonisti di una prestazione spumeggiante, ma hanno ottenuto lo stesso il successo grazie ad una ritrovata solidità difensiva, facilitata ovviamente dalla qualità non eccelsa degli avversari.

La prestazione di Pongracic

A differenza della prima partita, nella quale la Croazia aveva subito 4 reti dall'Inghilterra, il Cittì Zlatko Dalic ha deciso di mandare in campo il difensore della Fiorentina Marin Pongracic. Il giocatore viola è stato autore di una partita solida e con poche sbavature.