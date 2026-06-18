La Croazia esce sconfitta contro l'Inghilterra. La difesa balcanica fa acqua da tutte le parti, ma Pongracic...

Una partita fra le più interessanti e spettacolari di questa prima fase del Mondiale 2026 quella andata in scena fra Inghilterra e Croazia. Gli “inventori del calcio” hanno ottenuto la prima vittoria del girone con il punteggio di 4-2 sui balcanici.

Primo tempo

E' stata senz'altro una partita spettacolare quella di stasera, segnata da diverse disattenzioni difensive, soprattutto dal lato croato. Nonostante ciò il tecnico dei balcani Zlatko Dalic ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti il giocatore della Fiorentina Marin Pongracic. Pronti via e al 9' minuto Luka Modric commette un fallo da rigore su Madueke. Dal dischetto si presenta Kane che non sbaglia e porta avanti l'Inghilterra. La partita si accende improvvisamente nel finale del primo tempo: al 36'minuto Baturina trova il pareggio lasciando partire un gran destro da fuori area verso l'incrocio dei pali dove Pickford non può arrivare. Solo 5 minuti dopo, al 42' minuto, Kane trova il secondo gol della serata e porta di nuovo avanti i Leoni con un perfetto colpo di testa su corner. Nel recupero del primo tempo arriva anche il nuovo pareggio della Croazia: Pasalic verticalizza per Perisic, che trova la sponda perfetto per l'inserimento di Sola. L'esterno del FC Dallas non sbaglia e insacca la palla in fondo alla porta inglese.

Secondo tempo

L'Inghilterra torna in vantaggio per la terza volta ad inizio ripresa. Al 47'minuto Bellingham se ne va sulla corsia di destra, si accentra e trova l'angolo perfetto con un tiro ad incrociare. Sul finale di match c'è il tempo anche per allargare il punteggio, stavolta è Rashford ad entrare nel tabellino con un gol da ala pura. Dribbling e tiro all'angolo basso che porta il punteggio sul definitivo 4-2.