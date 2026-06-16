La Fiorentina deve rifarsi il look in attacco. Occhi su un giocatore del Frosinone impegnato al Mondiale

La Fiorentina è sul mercato alla ricerca di attaccanti esterni che possano fare al caso del 4-3-3 che vuole disegnare Fabio Grosso per la sua nuova squadra viola.

Nome nuovo per l'attacco

Tra i nomi sul taccuino di Paratici ci sarebbe anche Farès Ghedjemis, esterno destro d'attacco di proprietà del Frosinone. Secondo quanto riporta Tele Radio Stereo, su di lui non ci sarebbe solo la Fiorentina, ma anche il Bologna e altre squadre francesi, americane e inglesi. MLS e Premier.

Impegno mondiale

Il Frosinone si guarda intorno in attesa di una possibile offerta allettante che possa soddisfare la società laziale, che valuta l'algerino 15 milioni di euro. Attenzione però al Mondiale. Il giocatore è impegnato nella Coppa del Mondo in America e il suo prezzo potrebbe lievitare.