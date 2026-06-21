Il paradosso di Montella: dopo il fallimento con la nazionale turca, la grande occasione con una big di Super Lig?
La carriera da allenatore di Vincenzo Montella ha seguito una traiettoria inimmaginabile una decina d'anni fa, quando l'aeroplanino guidava la Fiorentina ai vertici della Serie A.
Serie di insuccessi
Dopo la viola, Montella ha inanellato una serie di fallimenti: Milan, Sampdoria, Siviglia, la seconda esperienza a Firenze. Il rilancio sembrava essere arrivato in Turchia, prima con l'Adana Deirspor e poi con la nazionale. La delusione dei Mondiali, con l'eliminazione dopo sole due partite del girone, poteva affossare nuovamente la carriere dell'ex viola, che però sembra avere già un'altra chance di grande prestigio.
La big interessata
Secondo quanto riporta Sport Mediaset Vincenzo Montella sarebbe nel mirino del Fenerbahce, terzo nelle ultime tre edizioni del campionato.
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