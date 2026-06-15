Flop Mondiale, Montella finisce sulla graticola. Le critiche feroci all'ex allenatore viola

Una sconfitta imprevista e ingiustificabile. Per questo motivo l'ex allenatore della Fiorentina, attuale selezionatore della Turchia, Vincenzo Montella, è finito letteralmente nell'occhio del ciclone.

Flop

La nazionale da lui condotta ha perso 2-0 all'esordio nei Mondiali contro l'Australia e una pioggia di critiche, in particolare sulla scelta degli uomini fatta prima e durante la partita, gli sono piovute sulla testa in queste ore.

Da eroe a responsabile

In poco tempo Montella è passato da essere l'eroe che ha riportata la Turchia a giocare un Mondiale 24 anni doo l'ultima partecipazione, ad essere il principale responsabile di questo ko.

“Abituato alle critiche”

“Sono abituato a ricevere critiche anche quando vinco, figurarsi se perdo - è stato il suo commento - Non è vero però che abbiamo sottovalutato l'Australia, anzi io prevedevo una partita di questo tipo. Siamo evidentemente tutti tristi per il risultato. Ma sono convinto che la squadra abbia le potenzialità per rimediare fin dalla prossima partita”.

Match già decisivo

Per inciso, il prossimo match sarà quello con il Paraguay che si terrà alle 5 di mattina di sabato, ora italiana. Una sfida decisiva per lo stesso Montella e per la sua rappresentativa.