Montella: "Alla Fiorentina, senza Pizarro perdevo un pezzo di squadra. I compagni senza lui..."

Presente al Club di Sky, l'ex allenatore della Fiorentina (ora selezionatore della nazionale turca), Vincenzo Montella, ha fatto anche dei riferimenti al suo periodo viola.

Calhanoglu come Pizarro

“Se giochiamo senza Calhanoglu è un problema grandissimo - ha detto - perché perdi un pezzo di squadra. Questo l'avevo capito quando allenavo la Fiorentina con Pizarro”.

“Un pezzo di squadra in meno”

E poi: "Il problema non è che non ce l'hai tu come allenatore, ma che non ce l'ha la squadra. I giocatori si appoggiano su questo tipo di giocatori che danno i tempi alla squadra, quando accelerare, quando rallentare. Senza loro perdi un pezzo di squadra, perché i compagni si sentono meno sicuri".