Grande affetto tra ex viola in chiave turca. Terim: "Ho sempre creduto in Montella, il mio cuore è con lui"

Sarà che tra allenatori passati dalla Fiorentina ci s'intende. Soprattutto quando in gioco c'è il destino di un'intera nazione. E il turco Fatih Terim ha dato la propria benedizione a Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia pronto al Mondiale che inizierà a brevissimo.

Terim: “Ho sempre creduto in Montella”

Ecco le parole di Terim a Tuttomercatoweb.com: “Ho sempre creduto in Montella. Ha personalità e talento da tecnico, ha creato grande armonia con il popolo turco. Aveva già lavorato bene con l'Adana Demirspor e non è una cosa facile qui in Turchia, c'è un grande senso di responsabilità. Figuriamoci quando sei in Nazionale e rappresenti un intero Paese”.

“Ha dei grandi meriti con la Turchia”

“I turchi sono molto intensi dal punto di vista emotivo, le difficoltà possono essere tante. Agli Europei del 2024 si era già visto un lavoro importante, aveva già creato forte unità. Montella ha il grande merito di aver dato tanto affiatamento al gruppo e non ho dubbi che continuerà anche negli Stati Uniti. Il mio cuore è con lui e con tutti i ragazzi”.