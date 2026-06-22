Dalic fa piazza pulita dietro, ma Pongracic resta ancora fuori dai giochi
Dopo averne prese quattro contro l'Inghiterra, la Croazia cerca di rialzarsi ai Mondiali provando a battere Panama in un impegno che sarà decisivo per le sorti della nazionale facente parte dell'ex Jugoslavia.
Il selezionatore croato, Zlatko Dalic, ha intenzione di cambiare molto, specialmente dietro, abbandonando la difesa a tre vista con gli inglesi per passare a quella a quattro.
Marin fuori
Ma gira che ti rigira, c'è una costante che rimane sempre: Marin Pongracic è fuori dai giochi, almeno per quanto riguarda la formazione titolare. Il difensore della Fiorentina, anche nel prossimo match partirà dalla panchina a tutto vantaggio di Duje Ćaleta-Car, promosso al rango di partente dall'inizio (salvo sorprese dell'ultim'ora).
Risalita
Pongracic dunque dovrà recuperare posizioni se vorrà mettersi in mostra a questi Mondiali.