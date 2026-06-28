Seconda da titolare per Pongracic al Mondiale e seconda vittoria della Croazia, che avanza ai sedicesimi di finale

Talismano Pongracic per la Croazia! Ieri sera contro il Ghana il difensore della Fiorentina è partito nuovamente titolare dopo la prima titolarità guadagnata contro il Panama (con vittoria).

Seconda vittoria

Tutta la partita in campo per il difensore viola, che è stato tra i protagonisti della seconda vittoria di questa Coppa del Mondo per la compagine croata, che ha sconfitto gli africani per 2-1.

La partita

Per la Croazia a segno Sucic e Vlasic, che hanno reso inutile il gol di Luckassen. Con questa vittoria la squadra di Dalic si qualifica ai sedicesimi di finale del Mondiale come seconda del girone L, dietro alla capogruppo Inghilterra. Ad aspettare la Croazia ci sarà il Portogallo di CR7.