Non solo Piccoli, la Lazio sonda un altro giocatore viola. Di Marzio: "Interesse per un difensore della Fiorentina"

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito, ha svelato ulteriori dettagli sulle trattative che Fiorentina e Lazio stanno cominciando ad intavolare.

Cessione importante

I capitolini sono alla ricerca di un difensore per sostituire il partente Mario Gila. Lo spagnolo potrebbe approdare al Napoli per una cifra intorno ai 20 milioni, lasciando così la Lazio sguarnita nel reparto arretrato.

Difensore nel mirino

La squadra di Claudio Lotito ha messo nel mirino il classe 2005 Pietro Comuzzo per sostituire Gila. Come per Piccoli, sotto la lente d'ingrandimento della Lazio per il reparto offensivo, i viola dovrebbero accettare una cessione in prestito visto le difficoltà economiche dei biancocelesti.