La Lazio punta con decisione su Roberto Piccoli. Pedullà: "Presto contatti con la Fiorentina"
Roberto Piccoli è sicuramente uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante ex Cagliari è finito nel mirino della Lazio, che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni.
Presto un incontro
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato, tramite il proprio profilo X, la volontà dei biancocelesti di procedere al più presto nella trattativa: “Lazio, conferme dell'interesse per Piccoli. Presto contatti con la Fiorentina”.
Trattativa difficile
La trattativa non sarà però delle più semplici: i viola non voglio fare minusvalenza dopo aver pagato oltre 25 milioni di euro per il calciatore appena un anno fa, i laziali invece sono costretti a fare mercato a saldo zero per non incorrere in nuove sanzioni. I biancocelesti spingerebbero infatti per un prestito.