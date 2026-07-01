Occhio all'asse Fiorentina-Lazio. Ben quattro giocatori potrebbero finire nelle trattative

Si scalda l'asse Fiorentina-Lazio, con le due società che sono vicendevolmente interessate a due giocatori dell'altro club.

Interessano alla Fiorentina

Come scrive La Repubblica, la Fiorentina sta pensando da tempo a Matteo Cancellieri per immettere nuove pedine nell'attacco, soprattutto nel ruolo di esterno alto. Un altro giocatore a cui Paratici si è interessato nelle ultime ore è Nuno Tavares, ma il terzino costa tanto, nonostante abbia chiesto la cessione.

Interessano alla Lazio

La Lazio, invece, ha mostrato interesse sia per Giovanni Fabbian che per Roberto Piccoli, due profili che la Fiorentina potrebbe cedere senza troppi problemi se alle giuste condizioni.