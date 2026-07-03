"Ripartire da Fagioli, come lui ce ne sono pochi nel calcio moderno. La Fiorentina stia attenta al materiale in casa"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Servirà un lavoro molto attento da parte della società. Ci sono tantissimi giocatori in rosa, sarà fondamentale cercare di revitalizzarne il più possibile. La svolta può arrivare anche dal materiale che già è in casa. Serve la costruzione di una squadra con criterio”.

“Occhio al materiale in casa. Fagioli? Imprescindibile”

Su Fagioli: “In questa stagione si è espresso su ottimi livelli, è tornato alle qualità di un tempo. E può ancora fare tantissimo per la Fiorentina. Il club deve ripartire da lui, è uno dei punti fermi anche perché nel calcio moderno non ci sono così tanti centrocampisti come lui”.

“Per la Fiorentina è difficile sostituire i giocatori di qualità”

“Lui ha tanta qualità e diventa difficile sostituirlo, soprattutto per un club come la Fiorentina. Oggi le cifre sono esorbitanti: decidere di privarsi di un calciatore fondamentale preclude che tu possa prendere un sostituto alla sua altezza. Non sempre è facile”.