Comuzzo dal prestito verso la cessione definitiva. Un futuro meno scontato e quello più certo di restare

Gli arrivi di Viery prima e adesso di Dragusin, cambiano radicalmente le gerarchie difensive della Fiorentina.

Da prestito a cessione

In questo senso, scrive stamani il Corriere Fiorentino che su Comuzzo l’apertura a una partenza può ampliarsi dal prestito a una cessione definitiva.

Ranieri e Pongracic

Ma non solo ora anche il futuro di Pongracic è meno scontato, anche perché del gruppo dei centrali è l'ex capitano Ranieri quello più certo di restare.

Sicuramente una voce importante in capitolo l'avrà il nuovo tecnico gigliato, Grosso, che dovrà dare il proprio input alla società.