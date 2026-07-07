Comuzzo dal prestito verso la cessione definitiva. Un futuro meno scontato e quello più certo di restare
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Gli arrivi di Viery prima e adesso di Dragusin, cambiano radicalmente le gerarchie difensive della Fiorentina.
Da prestito a cessione
In questo senso, scrive stamani il Corriere Fiorentino che su Comuzzo l’apertura a una partenza può ampliarsi dal prestito a una cessione definitiva.
Ranieri e Pongracic
Ma non solo ora anche il futuro di Pongracic è meno scontato, anche perché del gruppo dei centrali è l'ex capitano Ranieri quello più certo di restare.
Sicuramente una voce importante in capitolo l'avrà il nuovo tecnico gigliato, Grosso, che dovrà dare il proprio input alla società.
💬 Commenti (1)