Mutu: "La Fiorentina ha fatto un affare con Dragusin. Una mossa vantaggiosa per tutti"

Il Fenomeno, Adrian Mutu, approva il passaggio, molto probabile, del difensore Radu Dragusin alla Fiorentina.

“Un'ottima mossa”

“È un'ottima mossa per lui, ma anche per la squadra - ha detto Mutu a Fanatik.ro - Prima di tutto per lui, perché ha bisogno di giocare per ritrovare la forma che aveva quando ha lasciato l'Italia”.

“Buon affare della Fiorentina”

E inoltre: “La Fiorentina ha fatto un buon affare, perché Dragusin ha avuto ottime prestazioni quando ha giocato in Italia con Juventus e Sampdoria. Penso che sia una mossa vantaggiosa per entrambe le parti”.