Amoruso: "Con Dragusin e Viery la Fiorentina ha sistemato fisicità e personalità. Vedo Comuzzo lontano da Firenze"

Lorenzo Amoruso, ex difensore centrale della Fiorentina, ha commentato a TMW Radio i due innesti viola arrivati proprio nel suo ruolo di competenza.

Su Dragusin e Viery

"Hanno preso due difensori forti sulla carta, fisicamente la Fiorentina si è messa a posto, e anche a livello di personalità. Dragusin parte con un vantaggio importante, conosce l'Italia e l'italiano, sa cosa vogliono gli allenatori, mentre sul brasiliano aspettiamo, so che è elegante ma sa essere anche rude in certe situazioni. E spero lo sia perché a volte in Italia non devi badare al sottile".

Su Comuzzo

I due innesti, però, portano a una conclusione sul mercato in uscita: “Credo a questo punto che la trattativa per Comuzzo andrà in porto, immagino non ci sia molto spazio per lui”, commenta Amoruso, parlando dell'interesse della Lazio per il classe 2005.