Rampulla: "Che colpo di Paratici con Dragusin. De Gea? Trovare uno come lui è complicato. Grosso ha le carte in regola per fare bene"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul mercato della Fiorentina, sul portiere De Gea e non solo. Rampulla ha avuto Dragusin in squadra quando era allenatore dei portieri alla Salernitana.

Su Dragusin

“Dragusin è un difensore di alto livello. Quando arrivò a Salerno era ancora molto giovane, ma aveva già fatto intravedere qualità importanti e una personalità fuori dal comune. È vero, ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico, ma il suo valore non è mai stato in discussione. Per questo ritengo che Paratici abbia messo a segno un ottimo colpo. La Fiorentina rappresenta l'ambiente giusto per rilanciarsi e far vedere nuovamente tutto il suo potenziale. Dal punto di vista tecnico è un centrale molto affidabile: eccelle nella marcatura, è efficace negli anticipi e dominante nel gioco aereo".

Su De Gea

“Individuare un portiere con le qualità e l'esperienza di De Gea, soprattutto senza investire cifre elevate, è davvero complicato. Per questo motivo credo che la Fiorentina debba fare di tutto per trattenerlo. È un estremo difensore che offre grandi garanzie e, allo stesso tempo, potrebbe essere il punto di riferimento ideale per accompagnare la crescita di un giovane”:

Su Grosso

"Per Grosso questa rappresenta una sfida stimolante. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di avere le qualità per allenare ad alti livelli. Firenze è una piazza esigente, ma allo stesso tempo sa trasmettere grande entusiasmo e i tifosi fanno sempre sentire il loro sostegno alla squadra. A mio avviso ha tutte le carte in regola per fare bene. In un certo senso parte anche da una situazione favorevole, perché, dopo la scorsa stagione, ci sono tutti i presupposti per ottenere risultati migliori."