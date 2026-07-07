Dragusin a Firenze, la firma sul contratto e subito in ritiro. I dettagli dell'accordo coi viola

Radu Dragusin è arrivato a Firenze. Nella prima mattinata svolgerà le sue visite mediche con la Fiorentina, dopodiché firmerà il contratto con il club viola.

Ingaggio, lunghezza e obbligo di riscatto

Un contratto annuale da due milioni di euro netti, che potrà estendersi fino al 2031, qualora sarà scattato l'obbligo di riscatto per lui. Per inciso, l'obbligo è condizionato al raggiungimento del 60% delle presenze su 38 giornate di campionato.

Subito in ritiro

Sarà subito a disposizione del nuovo allenatore, Fabio Grosso, perché sarà presente fin dal primo giorno nel ritiro della squadra che, anche quest'anno, si svolgerà al Viola Park.