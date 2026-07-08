Cambia la guida di Pongracic e compagni: svolta storica per la Croazia

Zlatko Dalić non è più il commissario tecnico della Croazia. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per mano del Portogallo, che ha sconfitto i croati 2-1 nei sedicesimi di finale, il tecnico ha deciso di concludere la sua esperienza alla guida della nazionale, iniziata nel 2017. Per la prima volta sotto la sua gestione, la Croazia torna da un Campionato del Mondo senza una medaglia. Dopo l’argento conquistato in Russia nel 2018 e il bronzo ottenuto in Qatar nel 2022, la sconfitta contro il Portogallo segna la fine dell’epoca più vincente nella storia del calcio croato.

La conferma della Federazione

La Federazione calcistica croata ha ufficializzato la separazione con un messaggio di ringraziamento dedicato al tecnico.

“Un arrivo umile. Un viaggio indimenticabile. Un addio pieno di orgoglio. Dopo quasi nove anni, Zlatko Dalić ha deciso di concludere la sua straordinaria avventura alla guida dei ‘Vatreni’. Grazie per le vittorie, i successi, le qualificazioni, le medaglie, lo spirito di squadra, il rispetto e la determinazione dimostrata dentro e fuori dal campo”.

Dalić si è congedato definendo l’addio come la scelta più difficile della sua carriera. L’ormai ex commissario tecnico ha ricordato che guidare la nazionale è sempre stato il più grande onore della sua vita professionale e ha ammesso di non aver mai immaginato, quando accettò l’incarico nel 2017, di poter raggiungere risultati tanto importanti.

Pur dichiarando di avere ancora entusiasmo e ambizione per continuare a vincere con la Croazia, il tecnico ha spiegato di lasciare con il cuore pieno di soddisfazione e con la convinzione di aver contribuito ai più grandi successi della storia del calcio croato. Al suo successore ha augurato di proseguire su questa strada, esprimendo fiducia nel futuro della nazionale.

Il commissario tecnico più vincente della storia croata

Dalić aveva assunto la guida della Croazia nell’autunno del 2017, subentrando a Ante Čačić durante le qualificazioni ai Mondiali, quando la squadra rischiava seriamente di restare fuori dalla competizione. È riuscito prima a conquistare la qualificazione e poi, al Mondiale di Russia del 2018, portò la Croazia fino alla storica finale, persa dalla Francia per 4-2, il miglior risultato di sempre per la nazionale. Al suo palmarès si aggiungono il terzo posto ai Mondiali del Qatar nel 2022 e il secondo posto nella Nations League del 2023, risultati che lo hanno consacrato come il commissario tecnico più vincente nella storia della Croazia.