Il punto sul mercato: Dragusin, benvenuto a Firenze. Koleosho, la pazienza è finita. Gudmundsson ha estimatori, Pongracic e Comuzzo...

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in serata: Radu Dragusin è il secondo acquisto ufficiale della Fiorentina dopo Viery, e va così a comporre la nuova difesa viola. Proprio questo reparto, che adesso si deve attivare in uscita, ha visto susseguirsi diverse richieste e interessamenti nella giornata odierna: l’unica trattativa chiusa, però, è quella che vede Kouadio raggiungere il Monza in prestito.

I due obiettivi principali e il sogno

Continuano i discorsi tra la Fiorentina e il Sassuolo per il cartellino di Thorstvedt: il centrocampista norvegese, ancora impegnato ai Mondiali in Nord America, ha il contratto in scadenza nel 2027, vuole andare via e ha già scelto Firenze come destinazione. Tutti punti a favore dei viola, che adesso cercano di limare il prezzo.

Discorso diverso per Koleosho: il Paris FC si è spinto fino a 15 milioni di euro pur di prenderlo, mentre la Fiorentina è rimasta ferma a 11 milioni. Anche qua, avendo la preferenza del giocatore, non ci sarà nessun rilancio: sembra essere solo questione di tempo prima della sua scelta. Continuano a piacere anche Bakayoko – servono circa 20 milioni – e Lang, che però dovrà essere visionato da Allegri prima di esser messo sul mercato.

Il sogno rimane Oulai del Trabzonspor, club turco che avrebbe ricevuto un’offerta della Fiorentina dal valore di 20 milioni: niente da fare, ne servono circa il doppio. Non sembra che i viola rilanceranno, ma l’interesse per il ragazzo rimane prioritario.

Sul fronte delle uscite

Per due difensori che entrano, sembra che possano esserci due difensori in uscita: il Torino ha intenzione di fare un altro tentativo per Pietro Comuzzo (piace anche alla Lazio), ma ci proveranno pure per Marin Pongracic, che però avrebbe attirato anche le attenzioni dell'Hoffenheim, dalla Bundesliga, un campionato che conosce bene. Il club tedesco avrebbe richiesto informazioni all'entourage del giocatore, che riferisce che Pongracic sarebbe aperto al trasferimento: serviranno circa 8 milioni.

Intanto, si apre anche il caso Gudmundsson: l'islandese non è sicuro di restare alla Fiorentina, e in caso di proposta da 15 milioni in su potrebbe partire. Confermato su di lui l'interesse dell'Atalanta, che ha sondato ma senza approfondire, e di altre realtà sia italiane che estere.