Dragusin: "Non vedo l'ora di scendere in campo, abbiamo una grande stagione davanti. Atmosfera bellissima, felicissimo di essere qua"

Presentato da poco come nuovo acquisto della Fiorentina, Radu Dragusin ha anche rilasciato le sue prime parole in viola ai canali ufficiali della società.

Le parole di Dragusin

“Sensazioni molto buone, sono felicissimo di essere qua, come ho detto non vedo l'ora di iniziare con i ragazzi e andare in campo. Sono venuto a Firenze in vacanza quando ero al Genoa, una città stupenda, ho visto bella gente sempre amabile. Noi abbiamo una grande stagione davanti e vogliamo fare bene”.

“Al Tottenham un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia dal punto di vista sportivo che umano: mi porto dietro i duelli tosti avuti con tanti attaccanti, la qualità che c'è in quel campionato. Spero di poter aiutare la squadra anche qua. Conosco Gudmundsson, ho un grandissimo rapporto con lui, ma conosco anche Fagioli, Kean, Ranieri: ci siamo sentiti in questi giorni. Non vedevo l'ora di arrivare qua”.

“Sono contento di essere qua, non vedo l'ora di indossare la maglia. Sono sicuro che i tifosi faranno una bellissima atmosfera allo stadio: l'ho vissuta da avversario, adesso voglio sentirla come uno di casa”.

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