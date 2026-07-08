E Dragusin saluta il Tottenham: "Alzare l'Europa League mi ha reso orgoglioso. Grazie, Spurs, per non avermi mai fatto sentire solo"

Dopo l'annuncio ufficiale della Fiorentina, Radu Dragusin ha colto l'occasione per salutare il Tottenham, sua vecchia squadra, sui propri canali social.

Il messaggio di Dragusin

“Alcuni capitoli diventano parte di ciò che sei. Dal giorno in cui sono arrivato, sono stato orgoglioso di indossare questo stemma, e guardandomi indietro sono grato per tutti i momenti che ho vissuto con questo club. Alzare l'Europa League è una cosa di cui sarò sempre orgoglioso. Condividere quel momento con i miei compagni, lo staff e i tifosi è un ricordo che porterò con me per sempre. Ma il calcio non è solo fatto di momenti da festeggiare: è anche fatto di momenti che ti mettono alla prova. Durante il periodo più duro della mia carriera, quando gli infortuni mi tenevano lontano dal campo, non mi sono mai sentito solo. Il supporto che ho ricevuto da questo club, i miei compagni e gli incredibili tifosi mi ha dato la forza ogni giorno. Il Tottenham mi ha aiutato a crescere, non solo come calciatore ma come persona. Grazie a tutti per la fiducia e il supporto, e grazie a ogni tifoso per esserci sempre stato. La vostra passione, lealtà e tifo hanno significato tantissimo per me. E mentre sto per affrontare il prossimo passo della mia carriera, lo faccio con nient'altro che gratitudine e rispetto. Grazie, Spurs”.