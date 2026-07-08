Lo Monaco: “Dragusin ottima operazione, Viery non era urgente. Possibile Amatucci non trovi spazio nella rosa della Fiorentina?"

Intervenuto a Radio Bruno, il dirigente di lungo corso in Serie A Pietro Lo Monaco ha parlato ampiamente del mercato della Fiorentina, che ha iniziato a spron battuto la sessione estiva di trattative, con gli arrivi di Viery e Dragusin, toccando varie altre tematiche.

‘Dragusin ci sta benissimo alla Fiorentina’

“Non vedo niente di eccezionale nelle mosse della Fiorentina. Dragusin è un giocatore di buonissimo spessore che ci sta benissimo, in un settore che la Fiorentina aveva bisogno di rinforzare, non tanto numericamente, quanto per sostanza. Dragusin conosce la Serie A, ci ha già giocato con buon successo. Ha fisico, riempie la difesa e un calciatore del genere serviva alla Fiorentina tecnicamente. Un’ottima operazione".

“La Fiorentina ha l’urgenza di coprire il ruolo degli esterni offensivi, un difensore mancino come Viery non lo era, è da considerarsi un investimento che può imporsi e procurare una plusvalenza. La Fiorentina in rosa ha Parisi, Valentini e Ranieri, il settore adesso va sfoltito. Paratici è un direttore con buona esperienza, sta agendo col giudizio di chi sa fare il suo mestiere. Ora dovrà fare cassa, ci sono calciatori di rientro da piazzare e altri scontenti, alcuni che non hanno fatto bene e devono cambiare aria”.

‘Amatucci perché non trova spazio?’

“Non credo la Fiorentina farà follie dopo i 90 milioni spesi la scorsa estate… con i risultati che tutti conosciamo. A Firenze sono passati tanti giocatori… penso ad Amatucci, possibile che è ambito da tante squadre in Spagna e alla Fiorentina non trova spazio nella rosa? Ha tecnica, propone gioco, salta l’uomo, c’è sempre bisogno di calciatori come lui. Fazzini non ha fatto per niente bene, ma è un buon giocatore. C’è da decidere se dargli un’altra possibilità e possa imporsi, oppure no. Lo stesso vale per Fabbian e Brescianini, che sono stati riscattati… c’è da capire se puntare su di loro o no, e anche rapidamente”.

“Grosso? Mi piace che sia in sintonia con Paratici, che l’ha voluto perché lo conosce e lo stima, è una buona cosa. Kean può diventare ancora capocannoniere del campionato, ma la Fiorentina deve decidere se puntarci ancora, e allora significa mettere insieme una squadra che lo valorizzi, altrimenti prendere i soldi e acquistare un sostituto. Sul fronte esterni, Silvetti è un elemento che avevo proposto alla Fiorentina, un 2006 che non è male, di buona prospettiva. Aranda è un 2007 di avvenire, anche Zeballos è molto bravo”.