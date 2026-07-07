Dopo Amatucci, il Las Palmas punta un altro centrocampista della Fiorentina. Ennesimo rientro a Firenze solo di passaggio
Diciannove presenze con due gol a corredo, ma il PAOK ha deciso di non puntare su Alessandro Bianco, col classe 2002 che ha fatto nuovamente ritorno alla Fiorentina. In attesa solo di scoprire la sua prossima destinazione.
Pronto a ripartire
Un'idea la dà Alfredo Pedullà: “Anche se non è stata presa una decisione definitiva, il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dall’Italia anche se ci sono state richieste da parte dei club più ambiziosi di Serie B”.
Pretendenti dall'estero
“Bianco sta valutando le proposte da Spagna (Las Palmas), Grecia (Atromitos) e da un paio di club turchi - conclude Pedullà -, poi prenderà con calma una decisione”.
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