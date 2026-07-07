Il punto sul mercato: Dragusin, manca solo l’annuncio, attesa per Koleosho. Amatucci dice addio alla Fiorentina

La Fiorentina ha accolto un altro difensore centrale: stamattina Radu Dragusin ha effettuato le visite mediche a Firenze e si prepara a diventare un nuovo calciatore gigliato. Manca soltanto l’annuncio perché il classe 2002 romeno diventi a tutti gli effetti un nuovo calciatore viola. Dragusin arriva dal Tottenham in prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento del 60% delle presenze in campionato. Gli Spurs si tengono anche il 10% sulla rivendita. 1.5 milioni di prestito oneroso, 17.5 per l'eventuale riscatto, 2 netti all'anno al calciatore scuola Juventus.

Attesa per Thorstvedt e Koleosho

E Koleosho? La Fiorentina attende, ma non lo farà ancora per molto. Il Burnley nicchia di fronte ai viola, in attesa di ottenere ancora più soldi per lui. La dirigenza inglese vuole scatenare un'asta per l'ala azzurra, ma il giocatore vuole l'Italia e l'affare resta in dirittura d'arrivo per la Fiorentina. Su Thortsvedt la dirigenza viola è ancora in pole position, ma anche su questo tavolo c'è da attendere. Il calciatore è impegnato al Mondiale ed il Sassuolo punta a strappare il miglior prezzo.

Amatucci lascia la Fiorentina

Chi invece saluterà la Fiorentina, stavolta per sempre, è Lorenzo Amatucci. Il centrocampista classe 2004 andrà al Deportivo La Coruna, salendo di categoria dopo l'anno in seconda divisione spagnola al Las Palmas. Accordo per cinque anni con la squadra neopromossa, che spenderà 2 milioni e mezzo di euro per il calciatore cresciuto nel vivaio gigliato.

In uscita anche Kouadio, che andrà al Monza, Evangelista è andato invece alla Pergolettese e si attende anche la partenza di Leonardelli destinazione Treviso. Harder, dopo un anno al Padova, sembra pronto a rinnovare l'accordo con la squadra veneta, e resterà in Serie B.