Un'offerta più alta di quella della Fiorentina, ma Koleosho tiene la barra puntata sul viola

Ultime ore di mercato con tanto di inghippo per la Fiorentina. L'inghippo porta il nome del Paris FC, squadra ovviamente francese, che ha avuto con sé Luca Koleosho fino al termine della stagione scorsa e che ha deciso di sferrare il proprio attacco per riportare Oltralpe il giocatore.

Offerta più alta

Un'offerta, quella fatta dal Paris FC al Burnley, formazione inglese che detiene la proprietà dell'esterno offensivo, che è superiore dal punto di vista economico a quella presentata dalla stessa Fiorentina, arrivata ad 11 milioni di euro complessivi per il suo cartellino.

Verso Firenze

Koleosho però sembra sempre indirizzato verso Firenze e per questo, alla fine, dovrebbe spuntarla proprio il club viola com'era praticamente certo fino a ieri mattina.